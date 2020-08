Madre chiede il metro di distanza per il figlio immunodepresso, negazioniste: «Covid non esiste, se è malato stia a casa» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa è la terribile storia di una mamma e di suo figlio di 10 anni immunodepresso, appena trapiantato. Siamo a Massa Carrara, in spiaggia nel pomeriggio di sabato scorso. Mamma e figlio stanno trascorrendo le settimane estive al mare per il bene del piccolo. Il bambino, che soffre della sindrome di Williams-Campbell, ha dovuto ricevere un trapianto di trachea in seguito al quale è necessario – per un corretto percorso di riabilitazione – godere dell’aria di mare, camminare, fare ginnastica e lunghi bagni. Appuntamento il prossimo 17 agosto per nuovi controlli e per capire se sarà necessario procedere con un’altra operazione. Una situazione delicata, quindi, che sicuramente non ha bisogno di negazionisti Covid per diventare ancora peggiore. LEGGI ANCHE >>> ... Leggi su giornalettismo

