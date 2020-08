Macchia nera nel Tirreno, blitz di Legambiente alla foce del canale inquinato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I volontari di Legambiente Campania si sono dati appuntamento alla foce del torrente Agnena, a Mondragone (Caserta), per esporre lo striscione recante la scritta “Che vergogna”. Un blitz effettuato in occasione della tappa campana di Goletta Verde, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su quanto avvenuto il sei maggio scorso, subito dopo la fine del lockdown, quando una Macchia nera si propagò dalla foce del canale Agnena nel Mar Tirreno, provocando indignazione e preoccupazione nella popolazione. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha accertato, tramite indagini aeree e analisi sui campioni prelevati, che quella ... Leggi su anteprima24

