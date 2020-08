Lutto per Alba Parietti, ma il video in diretta dal funerale lascia senza parole (Di mercoledì 5 agosto 2020) . La showgirl ha una spiegazione, ma non tutti sono convinti. Ha fatto molto discutere quanto accaduto recentemente ad Alba Parietti. La conduttrice, attrice e showgirl ha subito un Lutto che ha coinvolto lei e molte altre persone dello spettacolo. E’ venuto … Leggi su viagginews

Tg3web : Tre giorni di lutto nazionale per l'esplosione a Beirut di ieri. Stato di emergenza per due settimane. Una sciagura… - chetempochefa : “Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C’è il cordoglio per le 43 vittime, il lut… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - goldeniaz : grazie Handemiiiiyyy per calcolarci in questo giorno di profondo lutto con il tuo pensiero per Kereeeem ??????? - agsavedme : RT @pureathearthes: io sono ancora in lutto per la morte assolutamente non necessaria di george. ma simon potrà essere felice per due minut… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Pallapugno, lutto per la morte di Franco Bogliacino IVG.it Lutto per Alba Parietti, ma il video in diretta dal funerale lascia senza parole

. La showgirl ha una spiegazione, ma non tutti sono convinti. Ha fatto molto discutere quanto accaduto recentemente ad Alba Parietti. La conduttrice, attrice e showgirl ha subito un lutto che ha coinv ...

Esplosioni a Beirut, 100 morti e 4 mila feriti: incidente o attentato, le ipotesi sull'origine dell'inferno

Un inferno che riporta il Libano a vivere i peggiori incubi della guerra civile. Il bilancio delle esplosioni che hanno sconvolto Beirut è salito ad oltre 100 morti e 4.000 feriti così come ha reso no ...

. La showgirl ha una spiegazione, ma non tutti sono convinti. Ha fatto molto discutere quanto accaduto recentemente ad Alba Parietti. La conduttrice, attrice e showgirl ha subito un lutto che ha coinv ...Un inferno che riporta il Libano a vivere i peggiori incubi della guerra civile. Il bilancio delle esplosioni che hanno sconvolto Beirut è salito ad oltre 100 morti e 4.000 feriti così come ha reso no ...