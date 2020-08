Lutto per Alba Parietti, l’addio è da brividi. Ma il video del funerale irrita i fan: “Era necessario?” (Di mercoledì 5 agosto 2020) È un momento molto doloroso per Alba Parietti. La showgirl ha perso un grande amico e in queste ore ha voluto ricordarlo sui social pubblicando una foto che ritrae lo storico gruppo di amici. “Ciao Enzo, oggi abbiamo salutato noi ragazzi degli anni 80” ha scritto Alba Parietti sul suo profilo Instagram. “Eravamo ragazzi pieni di sogni senza una lira in tasca, ma eravamo sempre felici, allegri amici, sempre insieme. Ogni sera con Lucio davanti e dentro il plastic o da Enzo detto Pizza a ridere di niente fino alle 5 del mattino”, ha continuato a dire Alba Parietti. Insomma, un legame davvero unico tra la comitiva. Che, seppure in un’occasione drammatica, ha dimostrato di essere davvero unita. “Ieri ci siamo ritrovati in lacrime e sorrisi dolci e ... Leggi su caffeinamagazine

Tg3web : Tre giorni di lutto nazionale per l'esplosione a Beirut di ieri. Stato di emergenza per due settimane. Una sciagura… - chetempochefa : “Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C’è il cordoglio per le 43 vittime, il lut… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - adamo_carlo : LOURDES UN ROSARIO PER IL LIBANO In questo giorno di lutto nazionale in Libano, la comunità dei cappellani del Sant… - MarilenaPiccin1 : RT @Tg3web: Tre giorni di lutto nazionale per l'esplosione a Beirut di ieri. Stato di emergenza per due settimane. Una sciagura che arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Pallapugno, lutto per la morte di Franco Bogliacino IVG.it Mia Khalifa chiede aiuto per Beirut: “Il mio cuore è in frantumi, mandate i vostri aiuti in Libano”

Mia Khalifa, la famosissima attrice a luci rosse originaria della capitale Libanese, è stata tra i primi volti noti ad avviare una campagna di sensibilizzazione sui social affinché vengano destinati a ...

A Beirut migliaia di feriti, oltre 100 morti. 250mila persone senza casa

Previsto per oggi l’incontro del consiglio di sicurezza chiamato dal presidente Michel Aoun che ha in contemporanea dichiarato due settimane di stato di emergenza. Mentre i numeri continuano a salire: ...

Mia Khalifa, la famosissima attrice a luci rosse originaria della capitale Libanese, è stata tra i primi volti noti ad avviare una campagna di sensibilizzazione sui social affinché vengano destinati a ...Previsto per oggi l’incontro del consiglio di sicurezza chiamato dal presidente Michel Aoun che ha in contemporanea dichiarato due settimane di stato di emergenza. Mentre i numeri continuano a salire: ...