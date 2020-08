Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Sergio Zavoli: aveva 96 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lutto nel mondo del giornalismo. A 96 anni è morto Sergio Zavoli, noto cronista e scrittore che ha raccontato decenni di storia d’Italia. Vicino al partito socialista italiano, era anche diventato senatore, il più anziano in carica escludendo quelli a vita con il mandato chiuso nel 2018 a 94 anni. Autore di diversi libri di successo, è stato, tra le altre cose, il creatore del Processo alla Tappa al termine del Giro d’Italia. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo dell’alpinismo: è morto il Ragno Giovanni “Stizza” Carcianiga Lecco Notizie Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Sergio Zavoli

È morto ieri sera, a Roma, Sergio Zavoli, maestro del giornalismo televisivo. Aveva 96 anni. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, è stato radiocronista, condirettore del ...

Sergio Zavoli è morto: fu presidente Rai e maestro della televione. Aveva 96 anni

Addio a Sergio Zavoli, aveva 96 anni ed era nato a Ravenna. Dal 1980 al 1986 era stato presidente della Rai. Fu un maestro della televisione.

