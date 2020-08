Lutto nel giornalismo: morto Sergio Zavoli, cause, età e chi era (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sergio Zavoli è morto all’età di 96 anni. Era nato a Ravenna il 21 settembre 1923, ha trasformato l’informazione in tv con programmi come il Processo alla tappa e La notte della Repubblica. Scompare all’età di 96 anni – ne avrebbe compiuti 97 a settembre – il ‘signore della televisione, giornalista capace di innovazione nel mondo dello sport. Soprattutto la sua voce calda era inconfondibile. Le doti di Sergio Zavoli: competenza, serietà, cultura vera, empatia e partecipazione emotiva, tatto nel rivolgere agli interlocutori anche le domande più scottanti. Insomma, un cronista di razza, un maestro della comunicazione radiofonica e televisiva, capace di inventare nuove formule per migliorare il piccolo ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo dell’alpinismo: è morto il Ragno Giovanni “Stizza” Carcianiga Lecco Notizie Librano, più di 100 dispersi dopo le esplosioni

Il governatore di Beirut, Marwan Abboud, ha riferito oggi di oltre 100 persone ancora disperse dopo le esplosioni - causate da circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio presenti in un deposito - av ...

Padova. Morto Aldo Toffanin, sospetto avvelenamento: aperta un’inchiesta

Il nonno, il professor Giuseppe Toffanin morto nel 1980, è stato un grandissimo ... un cognome importante colpito da questo grave lutto. Un lutto, per ora, inspiegabile.

