Lukaku come Shearer: recordo in Europa League per il belga dell’Inter (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lukaku è andato a segno in otto gare consecutive di Europa League: l’attaccante dell’Inter ha eguagliato il record di Shearer Nuovo record per Romelu Lukaku, questa volta conquistato in Europa League grazie alla rete realizzata nel corso degli ottavi di finale contro il Getafe. L’attaccante dell’Inter ha segnato in otto gare di fila in Europa League, eguagliando la striscia record nella storia del torneo di Alan Shearer, otto nel 2005 con il Newcastle. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Martinez, ct Belgio: 'Pochi al mondo come Lukaku. Vederlo giocare con piacere è una gioia' - MattiaBrandi : @TMit_news com’è possibile che Dybala valga solo 72,Lukaku solo 68,Lautaro 64,quando mettete cifre FOLLI in Inghilt… - johnny___fns : Ehh, Lukaku nunn è bbuon, nun sape stoppá (30 gol stagionali) Ehh, Immobile fa per e' per (36 gol) Pur non piacen… - Busonzio : RT @elcogh: Io davvero nn capisco come possa non piacere Lukaku. Ok, Hulk non è il supereroe preferito di nessuno, ma è un Avengers cazzo.… - elcogh : Io davvero nn capisco come possa non piacere Lukaku. Ok, Hulk non è il supereroe preferito di nessuno, ma è un Ave… -