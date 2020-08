L’Uefa: “Champions e Europa League a rischio se non si rispetta il protocollo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le squadre dovranno rispettare i protocolli in Champions e Europa League, il rischio è quello di non disputare le partite. E’ l’allarme riferito dalla Bbc. “L’Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle migliori pratiche igieniche, sia negli ambienti di gara controllati, sia nelle vite quotidiane private”, afferma il protocollo. “È indispensabile che tutte le precauzioni stabilite in questo documento, e le migliori prassi igieniche standard, siano rigorosamente rispettate dai membri delle squadre. Il ritorno delle coppe europee sarà immediatamente seguito dalle qualificazioni della Nations League, a settembre. I protocolli stessi sono stati redatti sotto la guida del presidente del Comitato medico ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : L'Uefa: '#Champions e #EuropaLeague a rischio se non si rispetta il protocollo' - - sscalcionapoli1 : Champions, l'Uefa fornisce tutte le novità nelle rose: il Barça 'cambia' due giovani #UCL - napolista : Le mani avanti dell’Uefa: “Champions ed Europa League a rischio se non rispettate i protocolli” L’Uefa sente il pe… - marcobedana : @fedezic @Gazzetta_it l'Inter a parte 2 coppa UEFA non vinse niente per 40 anni, il bilan gioca solo la Champions,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Monga: 'L’UEFA ha garantito che ci saranno le condizioni per giocare, quindi si andrà a giocare a Barcellon… -