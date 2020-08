Luca Pellegrini saluta il Cagliari e torna alla Juve… ma spunta il nuovo retroscena (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Pellegrini JUVENTUS– Luca Pellegrini saluta il Cagliari e si prepara a far ritorno alla Juventus dopo il prestito in terra isolana. L’ex terzino della Roma potrebbe iniziare il ritiro in bianconero prima di valutare nuove opzioni in vista del futuro. Non è escluso che la Juventus possa inserirlo come pedina di scambio in qualche trattativa, vedi l’affare con il Napoli per arriva a Milik. Situazione in fermento, ma difficilmente il terzino rappresenterà l’alternativa ad Alex Sandro nella prossima stagione. Luca Pellegrini Juventus, sarà inserito nell’affare Milik? Come accennato, e come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Pellegrini potrebbe essere ... Leggi su juvedipendenza

