Love | Marilyn - I diari segreti | il documentario stasera su LaEffe | a 58 anni dalla morte della diva

stasera su LaEffe, alle 21:10, va in onda il film documentario Love, Marilyn - I diari segreti, inedito ritratto della diva bionda a 58 anni dalla tragica morte. stasera su LaEffe, alle 21:10, omaggio alla divina Marilyn con Love, Marilyn - I diari segreti, il film documentario che la rete manda in onda a 58 anni dalla morte dell'attrice, avvenuta ufficialmente il 4 agosto 1962. Prodotto da Stanley F. Buchthal, Liz Garbus, Amy Hobby e diretto da Liz Garbus, il film è stato presentato in anteprima ...

Marilyn, facciamo l’amore!

Soprattutto quando canta classici come I Wanna Be Loved by You o I’m Through with Love. «Nessuno è perfetto»: tranne Marilyn. Facciamo l’amore di George Cukor (1960) Un altro (quasi) musical solo ...

