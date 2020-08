Lombardia, Fontana promuove l’ex direttore generale della centrale acquisti indagato con lui per il caso della fornitura dei camici (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se all’orizzonte c’è un’inchiesta giudiziaria Attilio Fontana, avvocato prima di essere governatore della Lombardia, sa dove spostare il possibile bersaglio degli inquirenti. Era già successo a giugno con Luigi Cajazzo, il direttore generale della Sanità lombarda sentito come teste nella delicatissima inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata chiusura dell’ospedale di Alzano Lombardo (Bergamo), era stato promosso alla poltrona di vice segretario generale della Regione con delega all’integrazione sociosanitaria. Una funzione che non esisteva prima. Nell’inchiesta dei pm di Bergamo sono state iscritte due ... Leggi su ilfattoquotidiano

