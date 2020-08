Logitech G923, il nuovo volante per un’esperienza “ultra-realistica” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Logitech ha presentato un nuovo set di periferiche per i racing game: il Logitech G923. Il volante ha un solo nome, ma sarà disponibile in due versioni: una per PC, Xbox One e Xbox Series X, e una per PC, PlayStation 4, e anche PlayStation 5. Logitech ha già venduto in precedenza volanti specifici per console come modelli diversi, come ad esempio il G29 per PC/PS4 e il G920 per PC/Xbox One (anche se erano già in gran parte identici a parte qualche pulsante aggiuntivo del G29). Il nuovo G923 è caratterizzato da quello che Logitech descrive come “un nuovo sistema di force feedback ad alta definizione che si inserisce nel motore fisico e audio di un gioco per offrire ... Leggi su nonsolo.tv

