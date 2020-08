Logitech G annuncia il nuovo Volante Racing G923 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Logitech G, un marchio di Logitech e leader nell’innovazione delle tecnologie e delle attrezzature da gaming, ha presentato oggi il nuovo Volante Racing Logitech G923, un Volante ad alte prestazioni che rivoluziona l’esperienza delle corse simulative. Progettato per il massimo realismo, il G923 è dotato di TRUEFORCE™, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il sistema audio per offrire un’esperienza ultra-realistica. “Un grande Volante Racing con force-feedback di qualità superiore può fare la differenza tra tagliare il traguardo per primo e uscire di pista, o non finire affatto la ... Leggi su gamerbrain

GamesPaladinsIT : Logitech G annuncia il nuovo Volante Racing G923 -

Ultime Notizie dalla rete : Logitech annuncia Logitech annuncia il volante da corsa "next-gen" G923 per PS5 e PS4 Gamereactor Italia Logitech annuncia il volante da corsa "next-gen" G923 per PS5 e PS4

La nuova periferica promette di introdurre tutta una serie di novità per rendere l'esperienza di guida ancora più autentica. Seguendo la dichiarazione di Sony sul fatto che la maggior parte degli acce ...

Arriva la finale del PG Nationals Summer Split 2020: il più prestigioso torneo italiano di League of Legends

PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer dell’European Regional League e di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, annuncia che la finalis ...

La nuova periferica promette di introdurre tutta una serie di novità per rendere l'esperienza di guida ancora più autentica. Seguendo la dichiarazione di Sony sul fatto che la maggior parte degli acce ...PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer dell’European Regional League e di tantissimi altri eventi esport su scala nazionale, annuncia che la finalis ...