Locatelli mette nel mirino le vacanze "Il virus viaggia con gli asintomatici" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Valentina Dardari Il presidente del Css: "Ai vacanzieri raccomandiamo senso di responsabilità". E chiede i riaprire le scuole: "Una priorità" Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto il punto della situazione coronavirus nel nostro Paese, sostenendo che l’Italia è tra le Nazioni che in questo momento sono messe meglio. Ma secondo lui il pericolo potrebbe arrivare dai tanti vacanzieri che si apprestano a trascorrere le ferie lontano dalla propria casa, dal momento che il virus è ancora in circolazione e nel 27% dei casi i portatori sono soggetti asintomatici. Il rischio è di venire contagiati da persone che all’apparenza stanno bene. Intervistato dal Corriere, Locatelli ha spiegato che “l’Italia ... Leggi su ilgiornale

Salvato17653511 : @Napoleonepervoi Io spero che arrivi Locatelli, e se poi ci si mette anche Zaniolo secondo me il centrocampo è davv… - lorenzimovic9 : @gustatore Locatelli mette in continuazione like alla juve e giocava nelle nostre giovanili professandosi milanista vero - PaUsai : @Nicolas81972837 @cmdotcom Tonali mette le palle in testa a Locatelli. Può dirlo solo chi non ha visto la stagione… - Nicolas81972837 : @PaUsai @cmdotcom Tonali mette le palle in testa a Locatelli poi capisco che per te Locatelli è il nuovo Iniesta.Ml… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli mette Locatelli mette nel mirino le vacanze "Il virus viaggia con gli asintomatici" ilGiornale.it Lombardia, rinnovo vertici Associazione allevatori Coldiretti: buon lavoro al neo presidente Mauro Berticelli

“Congratulazioni e buon lavoro a Mauro Berticelli per questo nuovo e importante incarico. Benessere animale, sicurezza e salubrità alimentare in un’ottica di sostenibilità sono le parole chiave per i ...

Coronavirus Lombardia, treni Frecciarossa da Milano verso sud sold out nel weekend

"C'è una enorme variabilità anche intraregionale sui dati di sieroprevalenza: 24% a Bergamo contro, ad esempio, Como e Lecco al 3-5%. Cremona e Piacenza hanno un tasso superiore al 10%, mentre le altr ...

“Congratulazioni e buon lavoro a Mauro Berticelli per questo nuovo e importante incarico. Benessere animale, sicurezza e salubrità alimentare in un’ottica di sostenibilità sono le parole chiave per i ..."C'è una enorme variabilità anche intraregionale sui dati di sieroprevalenza: 24% a Bergamo contro, ad esempio, Como e Lecco al 3-5%. Cremona e Piacenza hanno un tasso superiore al 10%, mentre le altr ...