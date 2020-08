Lo United liquida la pratica Lask e vola ai quarti di Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Manchester United, dopo il 5-0 dell’andata ottenuto in trasferta, regola di misura il Lask nel ritorno ad Old Trafford e vola ai quarti di finale. Un buon viatico per Solskjaer che dopo il terzo posto conseguito in campionato punta alla finale del 21 agosto. Poco da dire sugli ospiti: testa già in vacanza dopo la pessima figura dell’andata. Il primo tempo Molto turnover fra le fila dei Diavoli Rossi: Solskjaer non vuole correre rischi preservando i migliori da possibili infortuni. Davanti Ighalo è coadiuvato da James e Lingaard, a centrocampo Mata e Fred menano le danze. Nel Lask Frieser guida l’attacco e più in generale una squadra che vuole rifarsi dalla pessima figura della gara di andata giocata pre-covid. La prima frazione non regala grandi ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : United liquida Europa League: Manchester United senza patemi, ai quarti anche Copenhagen e Shakthar - Sportmediaset Sport Mediaset DIRETTA/ Manchester United Lask (risultato finale 2-1) video e tv: Martial decisivo!

Tutto è pronto per Manchester United Lask, partita che non dovrebbe avere storia per il ritorno degli ottavi di Europa League, dal momento che i Red Devils hanno vinto per 0-5 in trasferta all’andata.

Europa League, i risultati degli ottavi: ai quarti Copenaghen, Manchester United, Inter e Shakhtar

L’Inter vince 2-0 con il Getafe e passa ai quarti di Europa League, sfiderà probabilmente il Bayer Leverkusen. Lo stesso traguardo lo raggiungono agevolmente il Manchester United, che ha segnato 7 gol ...

Tutto è pronto per Manchester United Lask, partita che non dovrebbe avere storia per il ritorno degli ottavi di Europa League, dal momento che i Red Devils hanno vinto per 0-5 in trasferta all’andata.L’Inter vince 2-0 con il Getafe e passa ai quarti di Europa League, sfiderà probabilmente il Bayer Leverkusen. Lo stesso traguardo lo raggiungono agevolmente il Manchester United, che ha segnato 7 gol ...