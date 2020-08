LIVE – Ciclismo, Milano-Torino 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di mercoledì 5 agosto 2020) La DIRETTA scritta della Milano-Torino 2020, in programma oggi mercoledì 5 agosto. Da Mesero a Stupinigi, 198 chilometri per un percorso innovativo nel quale i velocisti dovrebbero essere protagonisti a pochi giorni dalla Milano-Sanremo. Tanti i nomi di spicco al via, da Peter Sagan a Vincenzo Nibali e Mathieu Van der Poel, ma per la vittoria finale occhio a Caleb Ewan, Fernando Gaviria e Sam Bennett. Partenza alle 13:55, con Sportface.it che vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero. Segui il LIVE a partire dalle 13:55 ORARI, DIRETTA TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Ciclismo Milano-Torino 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #Ciclismo #Milano-Torino #2020: #tutti - MiraKiks : Dedizione al ciclismo livello: sono uscita con il temporale per vedere 30 secondi di gara live. #GrandeTritticoLombardo - sportface2016 : DIRETTA - #Ciclismo In corso il #GranTritticoLombardo, segui la corsa in tempo reale (LIVE) - atominobipbip : @semplici8 @woland1964 Ma anche le corse live. Qnd ero piccolo potevo vedere i campioni cimentarsi anche nelle picc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo MONZA. DOMANI LA GRANDE GIORNATA DEL CICLISMO LOMBARDO. LIVE SU TUTTOBICIWEB TUTTOBICIWEB.it Autodromo, Giornata del ciclismo lombardo: un successo straordinario

L’Autodromo Nazionale Monza, tempio della velocità, è diventato ieri il tempio del ciclismo giovanile lombardo per l’ospitalità ... alla Fondazione Ambrogio Molteni che ha permesso la live e ...

LIVE – Ciclismo, Milano-Torino 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA)

La diretta scritta della Milano-Torino 2020, in programma oggi mercoledì 5 agosto. Da Mesero a Stupinigi, 198 chilometri per un percorso innovativo nel quale i velocisti dovrebbero essere protagonisti ...

L’Autodromo Nazionale Monza, tempio della velocità, è diventato ieri il tempio del ciclismo giovanile lombardo per l’ospitalità ... alla Fondazione Ambrogio Molteni che ha permesso la live e ...La diretta scritta della Milano-Torino 2020, in programma oggi mercoledì 5 agosto. Da Mesero a Stupinigi, 198 chilometri per un percorso innovativo nel quale i velocisti dovrebbero essere protagonisti ...