l’Italia sarà grande soltanto se lavora (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un terzo delle imprese italiane è a rischio. I dati raccolti da Istat e resi pubblici nel corso dell’audizione parlamentare segnano la via crucis dell’economia italiana a partire da settembre. Nonostante il rimbalzo previsto dopo la chiusura dei mesi scorsi il Pil al 2025 rimarrà comunque del 3% sotto il livello del periodo precrisi. Sono previsioni dell’agenzia di rating Fitch – e se anche valgono per quel che valgono – tuttavia segnano una tendenza. Il Covid 19 ha messo a nudo i mali cronici dell’economia italiana. Il lavoro che attualmente è in crisi non resta così com’era. Vi sono cambiamenti già in atto come l’elettrico nell’automotive o la ricerca di energie alternative che presuppongono già da ora nuove mansioni e professionalità nella manodopera. Leggi su ecodibergamo

guerini_lorenzo : Il tricolore nel cielo di Genova oggi ci racconta che l’Italia si è stretta attorno a questa città e alla sua gente… - carlosibilia : #Migranti: 14 arresti e due 2 partenze verso l' Italia bloccate. E' necessario massimo rigore contro la tratta di e… - TeresaBellanova : Il #PontediGenova che sarà inaugurato oggi rimargina solo parzialmente la ferita del 14 agosto di due anni fa. Null… - Icarus_doc : @teoxandra @ProgettoZ Altro non si può fare. Che poi si ficchino TUTTI in testa che l'#italia è in #Default e che… - VisitTrentino : RT @Italia: Pesca nei laghetti alpini, lanciati con il parapendio, arrampicati sulle alte vette, sali sulla tua mtb, cammina scoprendo casc… -

Ultime Notizie dalla rete : l’Italia sarà Mondiale Trial: il Gp d'Italia sarà a Lazzate. Evento storico MBnews