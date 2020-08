L’Italia riparte dalla scuola. Conte: “Non ci sono dubbi. E’ il mio impegno con i giovani, le famiglie e gli insegnanti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Serve “non pensare a nuove restrizioni e sostenere una effettiva ripartenza”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della sera. La scuola? “E’ il mio impegno con i giovani, le famiglie, il Paese. Il mio impegno con insegnanti e personale. La scuola riparte, non ci sono dubbi”. “sono sempre stato rigoroso – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, ma non mi pento di nulla. Quando abbiamo deciso di chiudere dicevano che dovevamo tenere aperto. Quando volevamo cominciare ad aprire, ci chiedevano di essere rigidi. Mi sono sempre confrontato con ministri e scienziati e ora ho la ... Leggi su lanotiziagiornale

