L’Inter vola nei quarti di Europa League, Getafe battuto 2-0 (Di giovedì 6 agosto 2020) GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Soffre, rischia ma con grande forza l’Inter passa il turno. I nerazzurri di Antonio Conte staccano il pass per i quarti di finale dell’Europa League battendo il Getafe per 2-0 grazie alle reti di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, è partita vera e gli spagnoli giocano un calcio piuttosto aggressivo, capace di mettere in grossa difficoltà i nerazzurri nel primo quarto d’ora. Poi col passare dei minuti spicca lo strapotere dell’Inter che al 33′ colpisce con il solito Lukaku, bravo a smarcarsi da Exeita per poi concludere con un gran mancino in rete. Il belga si conferma uomo decisivo nelle notti di coppa: trentesima rete in stagione e quinta di fila nelle partite europee. Ma nella ... Leggi su ildenaro

Inter : ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per min… - UEFAcom_it : Lukaku-Eriksen stendono il Getafe, l'Inter vola ai quarti di @EuropaLeague ???? Il racconto della sfida ?? ??… - princigallomich : L’Inter vola nei quarti di Europa League, Getafe battuto 2-0 - UgoBaroni : RT @UEFAcom_it: Lukaku-Eriksen stendono il Getafe, l'Inter vola ai quarti di @EuropaLeague ???? Il racconto della sfida ?? ?? - GioGiachetti : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per minuto ?? #FORZA… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter vola Lazio-Inter 2-1, i biancocelesti volano anche in Borsa: + 12% Corriere della Sera