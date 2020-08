L’Inter aprirà ai rinforzi di mercato, ma Conte non dovrà più lasciarsi andare a sfoghi pubblici (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ tregua in casa Inter dopo che il club, irritato dalle esternazioni di Conte di sabato sera, ha meditato anche di licenziarlo per giusta causa. Il clima adesso sembra più disteso grazie alle parole del tecnico all’Ansa e alla chiacchierata con Zhang. La Gazzetta spiega qual è lo scenario in casa nerazzurra. “Nel loro colloquio telefonico Conte e Zhang jr hanno concordato di incontrarsi quando la lunga stagione interista 2019-20 sarà ufficialmente chiusa”. Ma la conferma dell’allenatore non è legata all’esito dell’Europa League, bensì a quello dell’incontro, appunto. “Steven Zhang ascolterà Conte, si confronterà con lui su programmi e Contenuti, gli dirà di essere pronto a soddisfarne le richieste sul ... Leggi su ilnapolista

