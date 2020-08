Limbadi: da simbolo negativo a modello di rinascita per il Vibonese e per la Calabria (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ urgente raccontare e scrivere una nuova storia per Limbadi, a partire dalle prossime elezioni amministrative. Dopo un periodo drammatico di crisi e incertezza a causa del Covid 19 e dopo due anni di commissariamento del Comune, è fondamentale guardare il futuro con occhi diversi. Ad ognuno di noi, cittadini di Limbadi e della Repubblica italiana, tocca la responsabilità di pensare al destino delle nuove generazioni e dare loro la possibilità di vivere in un ambiente in cui possano respirare un’aria pulita e crescere in armonia. Questo significa che abbiamo davanti una sfida epocale da affrontare e che bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il nome di Limbadi nell’immaginario collettivo locale e nazionale, è associato alla presenza opprimente del clan dei Mancuso. Come ... Leggi su laprimapagina

