Libero chiede pietà per Raffaele Cutolo: “Sta male, l’Italia lo tortura” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Che fare di Raffaele Cutolo?”, si chiede Libero con un pezzo di Renato Farina richiamato in prima pagina. Perché “il boss della Nuova Camorra Organizzata (Nco) sta male, tiene il capo reclinato, gli occhi chiusi, ha crisi respiratorie, nelle settimane scorse non ha riconosciuto la moglie, non ha stabilito nessun contatto visivo e neppure di gesti”. Renato Farina scrive un pezzo dai toni drammatici, calcando la penna sull’humana pietas per le condizioni in cui versa uno dei più spietati assassini della storia italiana. C’è il dettaglio della “carrozzina che è una pena per tutti, ma se sei un vecchio rudere e stai in carcere, e la fine della pena non esiste, equivale a una sedia elettrica con la corrente regolata al minimo, senza ... Leggi su ilnapolista

napolista : Libero chiede pietà per Raffaele #Cutolo: 'Sta male, l'Italia lo tortura' - ilNapolista - Alberto63Al : RT @Crsissi: Lacrime dalle palpebre, dolori dei dolenti, dolori che non contano e lacrime incolori. Non chiede nulla, lui, non è insensibil… - Andrea65590241 : RT @Crsissi: Lacrime dalle palpebre, dolori dei dolenti, dolori che non contano e lacrime incolori. Non chiede nulla, lui, non è insensibil… - AndrsSaumellLla : RT @Crsissi: Lacrime dalle palpebre, dolori dei dolenti, dolori che non contano e lacrime incolori. Non chiede nulla, lui, non è insensibil… - guastellae : RT @Crsissi: Lacrime dalle palpebre, dolori dei dolenti, dolori che non contano e lacrime incolori. Non chiede nulla, lui, non è insensibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero chiede Coronavirus, il Cts chiede una stretta sugli aerei: "Uniformare le regole". Estate rovinata? Quali tratte possono saltare Liberoquotidiano.it "Ci vuole più vigilanza per la casa albergo"

Il gruppo consiliare di minoranza Uniti per Urbino solleva dubbi sulle modalità di gestione della Casa Albergo di via De Gasperi e chiede all’amministrazione maggiore vigilanza. I consiglieri comunali ...

Caos treni, ecco come chiedere il rimborso

Che quella del 2020 sarebbe stata un’estate complicata lo sapevamo da mesi: il distanziamento sociale, il divieto di entrare in alcuni Stati, la paura del contagio. Ma adesso a rendere più difficile a ...

Il gruppo consiliare di minoranza Uniti per Urbino solleva dubbi sulle modalità di gestione della Casa Albergo di via De Gasperi e chiede all’amministrazione maggiore vigilanza. I consiglieri comunali ...Che quella del 2020 sarebbe stata un’estate complicata lo sapevamo da mesi: il distanziamento sociale, il divieto di entrare in alcuni Stati, la paura del contagio. Ma adesso a rendere più difficile a ...