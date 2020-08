Libano, ufficiali autorità portuale Beirut agli arresti domiciliari (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Libano ha posto tutti gli ufficiali dell'autorità portuale di Beirut agli arresti domiciliari in attesa di un'indagine sull'esplosione di ieri. La decisione è stata presa durante una riunione d'emergenza del governo. L'esercito libanese, supervisionerà gli arresti domiciliari mentre le indagini saranno in corso. Il capo della dogana Badri Daher ha dichiarato a LBCI TV che la sua agenzia aveva ripetutamente chiesto che il nitrato di ammonio venisse rimosso dal porto, ma "ciò non è accaduto": "lasciamo agli esperti determinarne i motivi", ha aggiunto.Intanto, i soccorritori libanesi continuano a scavare tra le macerie e a perlustrare il mare all'indomani della potente esplosione che ... Leggi su ilfogliettone

