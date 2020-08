“Letto 23” Charlotte De Melo in portoghese per Azzurra Lorenzini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Charlotte De Melo non smette di portare al pubblico “Letto 23” e il progetto di Azzurra Lorenzini. Azzurra è un’artista italiana scomparsa giovanissima nel dicembre 2019. Azzurra Lorenzini “Letto 23” Il brano “Letto 23”, scritto da Gianni Errera per la cantante italiana Azzurra Lorenzini, è un inno alla vita e alla lotta contro il tumore. Un invito al sorriso per continuare a resistere contro le avversità della vita. Purtroppo la carriera di Azzurra si interrompre nel dicembre 2019 quando si spegne, proprio nel letto numero 23 dell’ospedale dove affrontava la cura contro il cancro. Charlotte De ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : “Letto 23” Charlotte De Melo in portoghese per Azzurra Lorenzini #letto23 #charlottedemelo - gioeco : Charlotte De Melo canta in lingua portoghese Letto 23 - radiosiciliarse : Azzurra - Letto 23 -

Ultime Notizie dalla rete : “Letto 23”