L’esoterismo della Lega che vota Dybala miglior giocatore della Serie A (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarebbe anche solo una questione di logica. Se il miglior portiere è Szczesny, il miglior difensore De Vrij, il miglior centrocampista il Papu Gomez, il miglior attaccante Immobile, e – vabbè – il miglior Under 23 Kulusevski, come fa Paulo Dybala ad essere il miglior giocatore della Serie A? In che ruolo gioca, per la Lega Calcio? A che categoria appartiene? Ovvero: come fa un attaccante che non è “il miglior attaccante” ad essere premiato come migliore in assoluto? La Lega ha sfornato il premio di MVP, come fanno gli americani per qualsiasi contest che contempli un filo appena ... Leggi su ilnapolista

Belubet : RT @PolScorr: Quella del 'pensiero unico' è narrazione tipica della alt-right parte da un presupposto fondamentale, che poi sviluppa mille… - PolScorr : Quella del 'pensiero unico' è narrazione tipica della alt-right parte da un presupposto fondamentale, che poi svil… - lacittanews : Torino, l'ex Capitale d'Italia, la roccaforte dell'esoterismo, la reggia dei Savoia, il regno degli Agnelli, la cit… - SplendorSolis00 : RT @Ologramma1: Torino è la capitale dell'esoterismo, cosi come Firenze lo è della massoneria, Roma del cristianesimo, ma il centro energet… - Ologramma1 : Torino è la capitale dell'esoterismo, cosi come Firenze lo è della massoneria, Roma del cristianesimo, ma il centro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esoterismo della Tour di «Roma Esoterica»: dal patto di Romolo con gli dei al Vittoriano Corriere della Sera