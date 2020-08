L’Enac: Ryanair viola le disposizioni anti-Covid a bordo degli aerei. «O si adegua o resta a terra» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)Ryanair sembra non rispettare le norme imposte per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Stando infatti a quanto comunicato dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, la compagnia aerea ha «ripetutamente violato le norme sanitarie anti-Covid disposte dal governo italiano». In che modo? Nella nota inviata dall’ente, Ryanair «sistematicamente non si attiene alle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal Coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali». Dunque «non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri, ma anche le condizioni che ... Leggi su open.online

