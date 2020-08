L'Enac dà l'ultimatum a RyanAir: rispetti le regole anti-Covid o stop voli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le "ripetute violazioni" delle regole anti-Covid in volo di RyanAir provocano la reazione dell'Enac. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a alla compagnia aerea irlandese informando contestualmente l'omologa Autorità del paese "in merito alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal governo italiano a protezione della salute dei passeggeri". Quello dell'Enac è un aut aut: se RyanAir non porrà rimedio scatterà "la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali". L'ente chiede inoltre alla compagnia di provvedere "alla riprotezione di tutti i passeggeri già in ... Leggi su iltempo

g_rizzo76 : RT @CacioliRiccardo: @merlinoontheweb @jacopogiliberto @SkySailsGroup @BusaFabio @KersevanRoberto Si, abbiamo uno spiccato istinto di sopra… - CacioliRiccardo : @merlinoontheweb @jacopogiliberto @SkySailsGroup @BusaFabio @KersevanRoberto Si, abbiamo uno spiccato istinto di so… -

Ultime Notizie dalla rete : Enac dà Coronavirus ultime notizie. Enac: stop a Ryanair se non rispetta norme Covid. Oltre 700mila i morti nel mondo Il Sole 24 ORE L'Enac dà l'ultimatum a RyanAir: rispetti le regole anti-Covid o stop voli

Le "ripetute violazioni" delle regole anti-Covid in volo di RyanAir provocano la reazione dell'Enac. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a alla compagnia aerea irlande ...

Enac contro Ryanair: "Viola le norme anti Covid: o rimedia o stop ai voli"

MILANO - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è pronta a sospendere l'operatività di Ryanair sul territorio nazionale se non rispetterà le norme sanitarie Anti- Covid. L'avvertimento è arrivato con ...

Le "ripetute violazioni" delle regole anti-Covid in volo di RyanAir provocano la reazione dell'Enac. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a alla compagnia aerea irlande ...MILANO - L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è pronta a sospendere l'operatività di Ryanair sul territorio nazionale se non rispetterà le norme sanitarie Anti- Covid. L'avvertimento è arrivato con ...