Lecce, si chiude l’era Meluso: il club salentino ufficializza l’addio con il ds. Il ritorno di Corvino… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Retrocessione in Serie B e cambio dirigenziale, il direttore sportivo, Mauro Meluso, dice addio al Lecce.E' arrivata all'ultima giornata di campionato la retrocessione del club salentino nel campionato cadetto. La squadra guidata da Fabio Liverani ha tentato fino alla fine di poter mantenere la categoria, sogno svanito al termine della sfida contro il Parma, terminata poi in favore dei Crociati per 4-3. Il contestuale successo del Genoa a Marassi contro l'Hellas Verona avrebbe comunque reso vano un eventuale successo dei salentini.La società pugliese si sta già adoperando per pianificare la prossima stagione con il dichiarato intento di tornare quanto prima in massima serie. Da definire la posizione del tecnico, Fabio Liverani, profilo stimato da proprietà e ambiente, che potrebbe ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Lecce, si chiude l’era #Meluso: il club salentino ufficializza l’addio con il ds. Il ritorno di Corvino… - Mediagol : #Lecce, si chiude l'era Meluso: il club salentino ufficializza l'addio con il ds. Il ritorno di Corvino...… - PugliaStream : Assembramenti, la prefettura chiude il locale, il Tar lo riapre: ?salvo? il Maestrale di Otranto - Miles686 : In pratica Conte attacca la società come faceva Mourinho nei tempi d'oro, in risposta la società accelera o chiude… - Quasimezzogiorn : #SerieA, l’#Inter chiude al secondo posto. Il #Lecce retrocede in B -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce chiude Il Parma chiude in bellezza: quattro gol a Lecce. D'Aversa: "Migliorare ? Dipende dalla società" La Repubblica Cagliari, i pagelloni dei portieri: Olsen e Cragno si dividono l’annata

I pagelloni del Cagliari 2019/20: partiamo dai portieri. Da Olsen a Cragno, passando per Rafael ed Aresti: le valutazioni stagionali degli estremi difensori rossoblu OLSEN 6.5: arrivato nell’ultimo gi ...

"Parole date": spettacolo di Ura Teatro con Fabrizio Saccomanno

PAROLE DATE Spettacolo di Ura Teatro di e con Fabrizio Saccomanno Casarano, piazza D’Elia - agosto alle ore 21 Nell’ambito di ‘Parole fuori Centro’, Progetto Vincitore di ‘Periferie al Centro - Interv ...

I pagelloni del Cagliari 2019/20: partiamo dai portieri. Da Olsen a Cragno, passando per Rafael ed Aresti: le valutazioni stagionali degli estremi difensori rossoblu OLSEN 6.5: arrivato nell’ultimo gi ...PAROLE DATE Spettacolo di Ura Teatro di e con Fabrizio Saccomanno Casarano, piazza D’Elia - agosto alle ore 21 Nell’ambito di ‘Parole fuori Centro’, Progetto Vincitore di ‘Periferie al Centro - Interv ...