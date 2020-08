Lecce, interruzione del rapporto contrattuale con il direttore sportivo Meluso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Lecce ha annunciato con un comunicato ufficiale l’interruzione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Meluso Mauro Meluso e il Lecce si separano. Come ha annunciato il club pugliese sul sito ufficiale, si è interrotto il rapporto di lavoro tra i giallorossi e il direttore sportivo. «L’Unione Sportiva Lecce comunica l’interruzione del rapporto contrattuale con il direttore sportivo Sig. Mauro Meluso. Il direttore Meluso ha significativamente contribuito al raggiungimento della doppia promozione del Club dalla ... Leggi su calcionews24

