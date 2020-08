Le vacanze di lusso di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Estate all'insegna del lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez . Non che ci fossero dubbi. Il calciatore e la modella stanno trascorrendo le vacanze in Liguria, a bordo del loro nuovo yacht. ... Leggi su lookdavip.tgcom24

Estate all’insegna del lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Non che ci fossero dubbi. Il calciatore e la modella stanno trascorrendo le vacanze in Liguria, a bordo del loro nuovo yacht. L ...

Piccoli spostamenti e viaggi in automobile, così saranno le vacanze degli italiani

Che tra paura e difficoltà economiche, saranno innanzitutto un lusso per pochi: una persona su due resterà ... in merito alle decisioni sulla propria vacanza, è stato influenzato dalla situazione ...

