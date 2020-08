Le prime impressioni su Reels, la nuova funzione di Instagram che ricorda tanto (ma tanto) TikTok (Di giovedì 6 agosto 2020) Difficile trovare delle differenze. Come è successo quattro anni fa con Snapchat, ora Instagram sta cercando di combattere il suo nemico con le sue stesse armi. Dal 5 agosto è stata resa disponibile in 50 Paesi (tra cui Usa e Italia) la funzione Reels, una sezione che permette di creare video partendo da audio di altri utenti e utilizzando un set di effetti più creativi di quelli delle Story. Vi ricorda qualcosa? Proprio lei, TikTok. Se avete l’app aggiornata vi basterà andare nella sezione Esplora, la trovate cliccando sull’icona della lente di ingrandimento. Qui potrete accedere a Reels e cominciare a scorrere in verticale i video che sono già presenti. Il feed varierà a seconda dell’utente ma al momento non sono stati ... Leggi su open.online

