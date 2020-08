L'azienda agricola focolaio nel Mantovano aveva assunto operai senza lavoro a causa del Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI L'azienda 'Francescon' di Rodigo (Mantova), dove è attivo un focolaio di coronavirus, aveva assunto a maggio alcuni operai e il titolare di una ditta di allestimento e logistica costretta a chiudere a causa della crisi economica determinata dal Covid. "Tutti gli anni diamo lavoro a centinaia di persone - aveva spiegato il titolare, Bruno Francescon, ai microfoni di Telemantova - il nostro non è un gesto eclatante, ma una fortuna per noi". Sono 97, stando a quanto riferito da Ats Valpadana e dall'assessore al Welfare lombardo Giuilio Gallera, i lavoratori positivi, tre di loro hanno sintomi lievi, gli altri sono ... Leggi su agi

Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - fanpage : ??ULTIM'ORA - Focolaio #COVID19 in un'azienda Tutti in isolamento - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda agricola del Mantovano: 97 persone positive - infoitinterno : Maxi-focolaio con 97 casi positivi individuato in un'azienda agricola di Rodigo - oscarvalle1984 : RT @MediasetTgcom24: Focolaio coronavirus scoperto in una azienda agricola di Mantova #coronavirus -