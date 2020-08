Lazaro, parla l’agente: “Tanti club interessati, uno vicino alla chiusura” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’agente di Valentino Lazaro sul futuro dell’austriaco Dopo l’esperienza al Newcastle, nella seconda parte di questa stagione, Valentino Lazaro è in attesa di conoscere il suo futuro che con ogni probabilità non sarà all’Inter. Del suo futuro ne ha parlato il suo agente Max Hagmayr, ai microfoni di SportKrone. “Con un club siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo le sue vacanze. Ci sono anche altri club interessati. Sto parlando con alcuni club, ma al momento non esiste alcuna decisione definitiva. Ma con un club siamo molto avanti. È importante che Valentino giochi di più dopo questa stagione. Conte? Abbiamo un ... Leggi su intermagazine

Valentino Lazaro sembrerebbe momentaneamente non rientrare più nei ... Ci sono anche altri club interessati. Sto parlando con alcuni club, ma al momento non esiste alcuna decisione definitiva. Ma con ...

