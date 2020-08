Lautaro Martinez al Barcellona dipende da… Suarez (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il futuro di Lautaro Martinez al Barcellona dipenderà da Luis Suarez. In casa blaugrana sono convinti che l'attaccante dell'Inter potrebbe essere il numero 9 del futuro ma proprio per questo, la buona riuscita dell'operazione potrà esserci solo dopo la decisione del centravanti uruguaiano di rinnovare o di andare via nella prossima finestra di mercato.Barcellona: Lautaro Martinez solo dopo decisione di Suarezcaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="506" Suarez (getty images)/captionSecondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i blaugrana aspetteranno l'uruguaiano e punteranno il numero 9 dell'Inter solo se lui deciderà di lasciare il club. Suarez non è un ... Leggi su itasportpress

Inter : ??? | PODCAST #Lautaro Martinez, che gol ieri sera! ???? (Ri)ascolta la sua storia su #InterPodcast ???? Spreaker:… - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - Inter : ?? | ATTACCO ???? #Lautaro Martinez ???? Romelu #Lukaku Saranno decisivi anche stasera? ?????? #AtalantaInter ????????… - CorSport : '#Koulibaly e #Lautaro Martinez nel mirino di #Guardiola. #ManchesterCity scatenato' - Ilariav27 : @interistadoc_ Aspetta tifi Inter vedo, va bene allora stanniamo anche Lautaro Martinez che è una delle mie tante (… -