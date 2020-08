Laura Torrisi: avete mai visto la figlia Martina avuta da Pieraccioni? Bella come lei (Di mercoledì 5 agosto 2020) come è noto Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni hanno avuto una figlia durante la loro relazione. L’avete mai vista? E a chi somiglia? Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni (fonte Instagram @Torrisi Laura e @leonardoPieraccioni)Ormai la relazione tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si è conclusa diverso tempo fa. I due si sono conosciuti sul set di un film del regista Una moglie bellissima, in cui la Bella Laura ha conquistato non solo il pubblico ma anche lo stesso Pieraccioni. Scoppiata la passione, i due nel 2007 avviano la loro relazione ... Leggi su chenews

