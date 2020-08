Laura Biagiotti sceglie Roma, sfilata a piazza del Campidoglio in settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un palcoscenico straordinario e unico al mondo per il nuovo Rinascimento della moda. È' quello del Campidoglio con la sua piazza da incanto scelto da Lavinia Biagiotti Cigna , proprietaria e direttore ... Leggi su quotidiano

giornali_it : Laura Biagiotti sceglie Roma, sfilata a piazza del Campidoglio in settembre #5agosto #QuotidianiOnline… - ANSA_Lifestyle : Con una sfilata in programma il 13 settembre in una location unica, la piazza del #Campidoglio, la maison… - solospettacolo : Laura Biagiotti a settembre sfila in piazza del Campidoglio - SitiSya37304422 : RT @lencarifin2: #laurabiagiottipassioneuomo Laura Biagiotti Passione Uomo - lencarifin5 : RT @lencarifin2: #laurabiagiottipassioneuomo Laura Biagiotti Passione Uomo -