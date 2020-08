L’atroce dilemma del Pd. E’ nata prima la riforma costituzionale (l’uovo) o quella elettorale (la gallina)? (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ nato prima l’uovo o la gallina? Il paradosso già noto ai filosofi dell’antica Grecia torna attuale tra i contemporanei pensatori del Partito democratico. Che, alle prese con un altro quesito, quello referendario per il taglio da 945 a 600 dei parlamentari sul quale gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi il 20 e 21 settembre, si sono trovati di fronte ad un atroce dilemma: è nata prima la riforma costituzionale (l’uovo) o quella elettorale (la gallina)? Il summit di cervelli, riunito per l’occasione, ha emesso il sofferto verdetto. Che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti in persona, si è premurato di annunciare solennemente urbi et orbi: “Le ... Leggi su lanotiziagiornale

