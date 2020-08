Latina, un parente muore e lui aggredisce il personale sanitario. Speranza: ‘Episodi inaccettabili, approvata una legge per difendere i professionisti sanitari’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un parente muore e lui aggredisce due medici e due operatori sanitari. E’ successo a Latina, all’ospedale Santa Maria Goretti, nella tarda serata di lunedì scorso. Una rabbia incontrollata e un dolore smisurato che ha portato l’uomo ad aggredire con calci e pugni il personale sanitario. Una violenza inaudita tanto da rompere il setto nasale e spaccare la mandibola ad un medico. la La Asl di Latina è intervenuta e ha espresso massima solidarietà a sostegno del personale coinvolto. L’azienda sanitaria – come si legge in comunicato – ha assicurato che avvierà tutte le azioni necessarie per tutelare gli operatori sanitari. legge che difende i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Latina, un parente muore e lui aggredisce il personale sanitario. Speranza: 'Episodi inaccettabili, approvata una… - infoitsalute : Medico aggredito in ospedale a Latina, parente di un paziente deceduto gli spacca naso e mandibola -