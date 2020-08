L’Atalanta ha fatto la storia della Serie A: nessun marcatore italiano nell’ultimo campionato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se quel ‘Prima gli italiani’ – modifica di un vecchio motto della Lega Nord – è un grido che ha creato molto appeal in politica, lo stesso non si può dire parlando di calcio. L’Atalanta, anche quest’anno, ha concluso il proprio campionato con un risultato importantissimo, confermato la terza posizione con cui aveva chiuso la stagione 2018/2019. Ora le rimane il grande sogno della Champions League. Ma, con la Serie A arrivata al termine (nella stagione più lunga della storia), è tempo di statistiche. E proprio da queste si evince come la squadra allenata da Gian Piero Gasperini sia riuscita a infrangere un primato unico nella storia del calcio italiano: nessun gol ... Leggi su giornalettismo

