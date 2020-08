L’arresto di Ghislaine Maxwell è molto più complicato e ingannevole di quanto ci sarà concesso sapere. (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa analisi della cospirazione di EPSTEINgate si basa esattamente su una premessa. La premessa è che i media mainstream (MSM) non dicono mai – MAI – la verità su questioni di grande importanza o su quelle che sono altamente consequenziali per l’élite di potere. Sì, MSM riporta di volta in volta i fatti, ma solo quando serve gli interessi di The Powers That Be . Questo è sempre stato il MO dei Mockingbird Media della CIA : iniziano le bugie, e poi l’eco dei media aziendali li ripete diligentemente come un pappagallo. Tempistica dell’arresto di Ghislaine Maxwell Ghislaine Maxwell, una socialite britannica nota per la sua lunga e profonda associazione con il finanziere e condannato per reati sessuali Jeffrey ... Leggi su databaseitalia

