Lampedusa, migranti in giro come turisti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chiara Giannini A Lampedusa continuano le fughe dall'hotspot: i migranti passeggiano indisturbati per le vie dell'isola come fossero turisti  Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : Torino, migranti provenienti da Lampedusa: tra loro 19 positivi al coronavirus - matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : ++ MIGRANTI A SPASSO PER LAMPEDUSA: 'ALLA FACCIA DELLA SICUREZZA SANITARIA'. ++ - 1vtnetwork : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa. Migranti-'turisti' si sono imbarcati per una 'vacanza' di 14 giorni sulla nave quarantena Azzurra. A bordo… - MAX18673 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa. Migranti-'turisti' si sono imbarcati per una 'vacanza' di 14 giorni sulla nave quarantena Azzurra. A bordo… -