L’Amazzonia va in fumo, incendi aumentati del 28%. In volo sui roghi: Sono stati 6803 solo nel mese di luglio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gli incendi nell’Amazzonia brasiliana Sono aumentati del 28% a luglio rispetto a un anno fa, secondo quanto riferito da un’agenzia statale brasiliana. Il National Institute for Space Research, responsabile del monitoraggio del paese, ha dichiarato di aver registrato 6.803 incendi nella foresta pluviale amazzonica il mese scorso, rispetto ai 5.318 dello stesso mese nel 2019. Gli ambientalisti hanno espresso preoccupazione per l’aumento degli incendi perché agosto segna tradizionalmente l’inizio della stagione più critica. Si teme che il Brasile possa rivivere la vasta ondata di incendi che lo scorso agosto ha devastato il paese. A preoccupare è l’invito lanciato dal presidente Jair ... Leggi su ilfattoquotidiano

