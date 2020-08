Lady Diana, l’abito per ballare con John Travolta congelato: ecco perché (Di mercoledì 5 agosto 2020) John Travolta ha descritto quella serata come «una bella fiaba» e non è troppo difficile capire perché. Era il 9 novembre 1985. Durante una visita ufficiale alla Casa Bianca, ospite dell’allora coppia presidenziale Ronald e Nancy Regan, Lady Diana, in forma strepitosa, si mise al centro della sala per danzare con un ballerino d’eccezione: John Travolta appunto, lo scatenato Tony Manero de ‘La febbre del sabato sera’ (1977) e l’irresistibile Danny Zuko di ‘Grease’ (1978). Un’immagine entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo, consacrando all’immortalità l’abito nero dalla scollatura intrigante della principessa del Galles. Il modello firmato Victor Edelstein ... Leggi su urbanpost

Come riporta “D.it Repubblica” dopo la morte di Diana Spencer, come buona parte del guardaroba della principessa, anche quel vestito è passato di mano in mano, fino a terminare nella cassaforte di His ...

