La vita in diretta estate, Andrea Delogu fa una gaffe: “Scusate, mi sono incastrata…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Andrea Delogu commette una gaffe a La vita in diretta estate Da qualche giorno nel nostro Paese le temperature sono roventi, infatti in alcune località ci sono stati dei picchi di 40 gradi. Afa e calore anche nella Capitale da cui va in onda La vita in diretta estate, il contenitore pomeridiano di Rai Uno che è giunto al suo ultimo mese di programmazione. Forse per il troppo caldo, la padrona di casa ha perso un po’ la lucidità e di conseguenza ha commesso un piccolo sbaglio. Il tutto è accaduto nella puntata in onda martedì 4 agosto 2020 Andrea Delogu. Durante la seconda parte, quando era intenta a cedere la linea alle inviate ... Leggi su kontrokultura

RadioMariaITA : H. 14:10 #Pomeriggio insieme: frammenti di vita quotidiana dei nostri #ascoltatori in diretta Roberta H. 14:30… - lucafaccio : La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” - zazoomblog : La Vita in Diretta Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” - #Diretta #Andrea #Delogu #lacrime: - FQMagazineit : La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” - clikservernet : La Vita in Diretta, Andrea Delogu in lacrime: “È quasi un’aggressione” -