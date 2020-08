La Virtus Goti piazza il colpo: trovato l’accordo con Felice D’Anna (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – La Virtus Goti comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/2021 con Felice D’Anna, classe 1994, un lusso per la categoria. D’Anna è un calciatore duttile, può ricoprire più ruoli sia a centrocampo che in attacco, il neo acquisto vanta presenze in D con il Gladiator e con il Marcianise, nell’ultima stagione ha militato nel Mondragone. Felice vestirà la maglia gota per le sue doti calcistiche, che non sono assolutamente in discussione, ma soprattutto perché è un uomo-spogliatoio, un professionista serio ed un esempio da seguire per i giovani del gruppo. Un acquisto voluto fortemente dalla società e dal tecnico Antonio Di Pippo ... Leggi su anteprima24

E’ la volta di un altro santagatese che dopo aver fatto tutta la trafila del nostro settore giovanile approda in prima squadra, si tratta del terzino destro Francesco Diglio classe ’00! In bocca al lu ...

