La vicenda dell’ingegnere cagliaritano che non riesce a rientrare in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarebbe in via di soluzione la vicenda dell’ingegnere cagliaritano Massimiliano Angius, 52 anni che a causa della pandemia non riesce a rientrare in Italia come relaziona l’articolo di Paolo Salvatore Orru . Come ci è stato comunicato dalla famiglia la situazione è stata risolta grazie all’intervento dell’Ambasciata Italiana in Nigeria di cui l’Ambasciatore Marcello Ricoveri . L’incomprensione sarebbe stata con il consolato Italiano a Lagos e non con l’Ambasciata. L’appello dei familiari, spiegano le autorità Italiane, faceva erroneamente riferimento all’Ambasciata la quale non era mai stata interpellata da Massimiliano. L’importante è che ora Angius possa ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : vicenda dell’ingegnere Alberto Franceschini: “Da ex Br porto il peso della violenza che ha insanguinato l’Italia” Rep