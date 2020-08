La trattativa per la vendita dell’A.S. Roma (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra ieri e stanotte ha subito una brusca accelerazione la trattativa per la vendita della A.S. Roma e alla vigilia della partita di Europa League con il Siviglia le pagine sportive dei giornali italiane raccontano che dopo le storie su una decina di gruppi interessati a rimanere sul tavolo insieme a James Pallotta, che da tre anni a questa parte non vede l’ora di liberarsi di una società che ha cambiato direttori sportivi come si scartano le caramelle, comprato a prezzi carissimi giocatori finiti e venduto calciatori che hanno fatto le fortune di altri club, sono rimasti in due: Dan Friedkin e e i kuwaitiani di Fahad Al-Baker, che rappresenta la Winners International Trading, una società che fa brokeraggio di petrolio, noleggio di limousine e importazione di Gatorade. La trattativa per la ... Leggi su nextquotidiano

AntoVitiello : Il #Milan punta su Tommaso #Pobega. Il centrocampista 21enne in prestito al Pordenone inizierà il ritiro estivo con… - Affaritaliani : Maglie, mercato, nuovo San Siro Ecco perché Arnault vuole il Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma resta lontana l'intesa con il #ManUtd per #Smalling - opicxyz : RT @AntoVitiello: Il #Milan punta su Tommaso #Pobega. Il centrocampista 21enne in prestito al Pordenone inizierà il ritiro estivo con i ros… - elforokeegan21 : RT @AntoVitiello: Il #Milan punta su Tommaso #Pobega. Il centrocampista 21enne in prestito al Pordenone inizierà il ritiro estivo con i ros… -