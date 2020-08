La tecnologia dietro le nuove scarpe da calcio Adidas X Ghosted (Di mercoledì 5 agosto 2020) (foto: Adidas)Adidas ha tolto i veli dalle attese scarpe da calcio X Ghosted in tempo per il ritorno delle competizioni europee il 5 agosto con l’Europa League, la Champions League e la Women’s Champions League. L’idea alla base del progetto è quella di accompagnare velocità e tecnica con tecnologie esclusive come la Translucent Mirageskin e il Carbitex Speedframe. Ecco che cosa sono e come sono state ideate, dopo la loro presentazione in anteprima, naturalmente in streaming. La loro struttura del tutto paragonabile a una cipolla con vari strati sovrapposti per integrare lo stato dell’arte della società sportiva fondata in Germania da Adi Dassler. (foto: Adidas)Le X Ghosted di Adidas sono le prime ... Leggi su wired

fisco24_info : Covid spinge mercato mondiale tablet, +18,6% nel trimestre: In testa si conferma Apple, dietro crescono Samsung e H… - SartoriEle1967 : Dal punto di vista della qualità della vita non c'è nessuna differenza fra installare una app o compilare un modulo… - FromZeroItalia : Dimostrando ancora una volta che, dietro ad un gruppo, ci sono persone talentuose, in tantissimi ambiti. Prenderan… - 1italiano1 : Covid spinge mercato mondiale tablet, +18,6% nel trimestre. In testa si conferma Apple, dietro crescono Samsung e H… - ansa_tecnologia : Covid spinge mercato mondiale tablet, +18,6% nel trimestre. In testa si conferma Apple, dietro crescono Samsung e H… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia dietro BMW al lavoro sullo scooter elettrico definitivo: coperto e pieno di tecnologia Everyeye Auto Tecnologia: quale futuro grazie ad internet e all’Intelligenza Artificiale?

Grazie ad Internet e all’Intelligenza Artificiale, in futuro sarà possibile migliorare la vita delle persone sul web, da chi si collega ai casino online a chi frequenta i corsi in Rete, e passando per ...

Grazie ad Internet e all’Intelligenza Artificiale, in futuro sarà possibile migliorare la vita delle persone sul web, da chi si collega ai casino online a chi frequenta i corsi in Rete, e passando per ...