La stampa spagnola rilancia la retorica del Gattuso “terrone”: un “calabrese 4×4”, tutto grinta e urla (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Ringhio” non è niente. La Vanguardia, autorevole quotidiano catalano, Rino Gattuso lo descrive così: “El emigrante. El esforzado. El leñador. Un chico del pueblo. No muy alto. No muy espigado. Al contrario. Un cuatro por cuatro. Una tanqueta física y un hombre de frases ingeniosas, un punto guiñolescas, impregnadas del dialecto calabrés”. La traduzione avrebbe rovinato la poesia, in spagnolo suona molto meglio: la “tanqueta”… è la perfetta descrizione del terrone (ma non “di merda”) tutto grinta, anima e urla. D’altra parte il titolo del pezzo col quale Vanguardia racconta il tecnico del Napoli è “Gattuso, l’urlo di Napoli”. Non si scappa, la retorica ... Leggi su ilnapolista

