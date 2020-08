La Spagna trema, 1.772 nuovi contagi. Annullato l'Open di Madrid di tennis (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo record di da in dalla revoca del lockdown a giugno: in 24 ore sono stati almeno 1.772 , con un aumento di 594 casi rispetto a ieri. Dalla cifra sono esclusi i dati di 2 regioni che non li hanno ... Leggi su leggo

avanti_xxx : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis https… - Notiziedi_it : Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594). Madrid annulla l'Open di tennis - Virus1979C : Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis - AntonioDiBari85 : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis https… - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis https… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna trema Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594). Madrid annulla l'Open di tennis Il Messaggero Boom di casi di Coronavirus in Europa: tutti i nuovi focolai che preoccupano il Vecchio Continente

In Francia nell'ultima settimana si è registrato un forte aumento dei nuovi casi di Coronavirus: ben 7000 nuove infezioni sono state individuate negli ultimi sette giorni, con una media di 1200 al gio ...

Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis

Le autorità sanitarie svizzere hanno annunciato che imporranno una quarantena di 10 giorni per tutti i viaggiatori provenienti dalla Spagna con l'eccezione delle Canarie e delle Baleari. Lo riporta El ...

In Francia nell'ultima settimana si è registrato un forte aumento dei nuovi casi di Coronavirus: ben 7000 nuove infezioni sono state individuate negli ultimi sette giorni, con una media di 1200 al gio ...Le autorità sanitarie svizzere hanno annunciato che imporranno una quarantena di 10 giorni per tutti i viaggiatori provenienti dalla Spagna con l'eccezione delle Canarie e delle Baleari. Lo riporta El ...